Всю жизнь меня дразнили из-за кривых зубов и некрасивой улыбки. Это был лучший день, когда в интернете я наткнулась на рекламу TruSmile. В два клика сделала заказ и уже через 4 дня получила свои виниры по почте. Очень легко и быстро удалось их закрепить и, если честно, я впервые взглянув в зеркало, не поверила своим глазам. Идеальная, белоснежна улыбка. Жизнь заиграла новыми красками. Спасибо TruSmile Мария Короткова 42 года

У меня с самого детства проблемы с зубами, потому как они практически все неровные. Недавно узнал от своего знакомого про виниры TruSmile, говорил, что носит их уже больше месяца, и его всё устраивает, до этого у него были такие же зубы как у меня. Купил. Всё пришло в приятной упаковке, ничего не повредилось. После установки чувствовал небольшой дискомфорт, но спустя где-то час я полностью привык. Самое главное, что зубы выглядят красиво и эстетично. Спасибо TruSmile Роман Бессонов 51 год

На 100% использование TruSmile это лучшая замена похода к стоматологу. Я рискнула, хотя, если честно, было недоверие к товару и теперь не жалею ни капельки. Даже финансовые дела пошли в гору. Думаю это потому, что моим клиентам стало приятнее со мной общаться. Красивая улыбка всегда располагает. София Зырянова 40 лет

Пользуюсь TruSmile около 4х месяцев. За время использования – только положительные эмоции. Крепятся очень легко и надежно, сами зубки белые, ровные, просто конфетка. До сих пор не могу привыкнуть, что они всегда одинаково чистые, иногда заставляю себя чистить зубы, это из минусов, нет мотивации бросить курить! Самое главное – люди, которые не видели мой настоящий «оскал», даже не догадываются, что это не натуральные зубы. Александра Игнатьева 44 года

Первый раз пишу отзыв на что-либо, но виниры TruSmile того стоят. Зубы всегда были самым главным комплексом в моей жизни, а на хорошего стоматолога и необходимые для улучшения улыбки манипулции, денег к сожалению не было (в борьбе ипотека/кредит на зубы победила ипотека). "Повелся" на рекламу и, как оказалось, не зря. Виниры крепятся легко и надежно, а зубы выглядят очень естественно. Рекомендую. Дмитрий Борисов 41 год



"Потом пожалеешь!" говорили мне все...Я не то что не пожалела, я счастлива ,что решилась поверить рекламе и заказать TruSmile и теперь наслаждаюсь своей улыбкой) Анастасия Клюшина 55 лет