Идеальная улыбка без
посещения стоматолога
- Сверхтонкие, прочные и удобные
- Универсальный размер
- Надежное крепление
Что такое TruSmile Veneers?
Виниры TruSmile – ноу-хау в мире стоматологии. Потратив менее 3-х минут на установку, Вы увидите в зеркале идеальную белоснежную улыбку.
Важно, что виниры TruSmile можно использовать даже если у Вас отсутствуют зубы.
- Удобные и легкие виниры, изготовленные по запатентованной технологии, что гарантирует максимальное удобство и безопасность при использовании
- Инновационный кейс для хранения с антибактериальным эффектом
- Специально разработанная щетка для бережной очистки виниров снаружи
- Таблетки для тонкой очистки виниров внутри
- Специальная паста для очистки
Недостатки, которые устраняют TruSmile Veneers?
Легко скрывают искривления
одного или нескольких зубов, корректируя при этом положение челюсти, что обеспечивает более равномерное распределение нагрузки на зубной ряд.
При регулярной носке Trusmile выполняют функцию элайнеров
и не только скрывает такие дефекты, но и возвращает зубы в правильное
анатомическое положение.
Позволяют моменнтально скрыть
различные визуальные дефекты, такие как сколы, потемнения эмали,
придавая Вашей улыбке эстетичный вид.
или нескольких зубов
В отилчие от других виниров, Trusmile
надежно крепятся и способны скрыть даже полное отсутствие одного или нескольких зубов.
Как будет выглядеть Ваша улыбка с TruSmile
Совет стоматолога
- С чего начать?
- Часто мне задают вопросы, необходима ли консультация специалиста перед тем, как начать использовать виниры. Если речь о Trusmile Veneers, то консультация не требуется.
- Как выбрать размер?
- Виниры Trusmile производятся в трех размерах. Это позволяет подобрать необходимый размер под любую челюсть.
- Сколько можно ходить в винирах?
- Вы можете носить виниры весь день. Ходить на работу, тренировку, гулять.
Благодаря инновационному тонкому материалу, Вам будет комфортно, даже когда Вы принимаете пищу. На ночь виниры рекомендуется снимать.
3 простых шага, и Ваша
улыбка станет неотразимой
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1 шагОпустите виниры в горячую воду на 1-2 минуты,
чтобы они стали мягкими
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2 шагНаденьте на зубной ряд и плотно прижмите
к наружной стороне зубов
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3 шагУбедитесь, что виниры надежно
зафиксированы
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