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Используют в работе
94 клиники Москвы
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Изготовлено из
эко-материалов
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Удобны для
постоянной носки
Все посылки проходят санитарную обработку!

Идеальная улыбка без
посещения стоматолога

С инновационной технологией TruSmile
  • Сверхтонкие, прочные и удобные
  • Универсальный размер
  • Надежное крепление
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Что такое TruSmile Veneers?

Виниры TruSmile – ноу-хау в мире стоматологии. Потратив менее 3-х минут на установку, Вы увидите в зеркале идеальную белоснежную улыбку.
Важно, что виниры TruSmile можно использовать даже если у Вас отсутствуют зубы.

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  1. Удобные и легкие виниры, изготовленные по запатентованной технологии, что гарантирует максимальное удобство и безопасность при использовании
  2. Инновационный кейс для хранения с антибактериальным эффектом
  3. Специально разработанная щетка для бережной очистки виниров снаружи
  4. Таблетки для тонкой очистки виниров внутри
  5. Специальная паста для очистки
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Недостатки, которые устраняют TruSmile Veneers?

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Кривые зубы

Легко скрывают искривления
одного или нескольких зубов, корректируя при этом положение челюсти, что обеспечивает более равномерное распределение нагрузки на зубной ряд.

3
Широкие промежутки между зубов

При регулярной носке Trusmile выполняют функцию элайнеров
и не только скрывает такие дефекты, но и возвращает зубы в правильное
анатомическое положение.

4
Визуальные дефекты

Позволяют моменнтально скрыть
различные визуальные дефекты, такие как сколы, потемнения эмали,
придавая Вашей улыбке эстетичный вид.

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Нехватка одного
или нескольких зубов

В отилчие от других виниров, Trusmile
надежно крепятся и способны скрыть даже полное отсутствие одного или нескольких зубов.

Как будет выглядеть Ваша улыбка с TruSmile

Сдвиньте вправо и Вы увидете результат использования виниров TruSmile
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Так выглядит
улыбка до
После установки
виниров TruSmile

Совет стоматолога

Последние 5 лет мы наблюдаем бум в применении современных технологий для здоровья и красоты. Новейшая запатентованная разработка гарантируетмаксимальную точность, совершенство и качество получаемых виниров. Съемные виниры сегодня – это тренд, который дает реальную возможность любому человеку стать привлекательнее и получить улыбку своей мечты, прилагая при этом минимум усилий и финансов.
С чего начать?
Часто мне задают вопросы, необходима ли консультация специалиста перед тем, как начать использовать виниры. Если речь о Trusmile Veneers, то консультация не требуется.
Как выбрать размер?
Виниры Trusmile производятся в трех размерах. Это позволяет подобрать необходимый размер под любую челюсть.
Сколько можно ходить в винирах?
Вы можете носить виниры весь день. Ходить на работу, тренировку, гулять.
Благодаря инновационному тонкому материалу, Вам будет комфортно, даже когда Вы принимаете пищу. На ночь виниры рекомендуется снимать.
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Ирина Васильева
Врач – ортодонт, стаж работы более 20 лет
Все посылки проходят санитарную обработку!
Получить скидку

3 простых шага, и Ваша
улыбка станет неотразимой

  • 1 шаг
    Опустите виниры в горячую воду на 1-2 минуты,
    чтобы они стали мягкими
  • 2 шаг
    Наденьте на зубной ряд и плотно прижмите
    к наружной стороне зубов
  • 3 шаг
    Убедитесь, что виниры надежно
    зафиксированы
Производитель рекомендует приобрести к комплекту TruSmile специально разработанную щетку и пасту, а также тщательно очистить зубы перед тем, как приступить к использованию виниров. Необходимо регулярно дезинфицировать виниры.

Топ 3 причин покупки Виниров – TruSmile среди наших клиентов

Деловые встречи
Всем известно, что улыбка очень важный инструмент в бизнес-этикете. Самый простой и лучший способ выразить свою доброжелательность окружающим – это улыбнуться им. И очень важно, чтобы улыбка при этом была эстетически красива
Собеседования при
устройстве на работу
Улыбка – одно из древнейших средств достижения успеха! Ничто так не привлекает внимание и не располагает к Вам собеседника, как искренняя, красивая и здоровая улыбка. С винирами TruSmile, считайте, что работа мечты уже у Вас в кармане
Свадьбы,
Дни рождения, юбилеи
Помимо подбора красивой одежды, макияжа и прически, очень важно иметь ослепительную улыбку и тогда на фотографиях и в памяти гостей ваш образ будет идеален

Просто посмотрите какие они удобные

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Реальные истории наших клиентов

Всю жизнь меня дразнили из-за кривых зубов и некрасивой улыбки. Это был лучший день, когда в интернете я наткнулась на рекламу TruSmile. В два клика сделала заказ и уже через 4 дня получила свои виниры по почте. Очень легко и быстро удалось их закрепить и, если честно, я впервые взглянув в зеркало, не поверила своим глазам. Идеальная, белоснежна улыбка. Жизнь заиграла новыми красками. Спасибо TruSmile
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Мария Короткова
42 года
У меня с самого детства проблемы с зубами, потому как они практически все неровные. Недавно узнал от своего знакомого про виниры TruSmile, говорил, что носит их уже больше месяца, и его всё устраивает, до этого у него были такие же зубы как у меня. Купил. Всё пришло в приятной упаковке, ничего не повредилось. После установки чувствовал небольшой дискомфорт, но спустя где-то час я полностью привык. Самое главное, что зубы выглядят красиво и эстетично. Спасибо TruSmile
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Роман Бессонов
51 год
На 100% использование TruSmile это лучшая замена похода к стоматологу. Я рискнула, хотя, если честно, было недоверие к товару и теперь не жалею ни капельки. Даже финансовые дела пошли в гору. Думаю это потому, что моим клиентам стало приятнее со мной общаться. Красивая улыбка всегда располагает.
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София Зырянова
40 лет
Пользуюсь TruSmile около 4х месяцев. За время использования – только положительные эмоции. Крепятся очень легко и надежно, сами зубки белые, ровные, просто конфетка. До сих пор не могу привыкнуть, что они всегда одинаково чистые, иногда заставляю себя чистить зубы, это из минусов, нет мотивации бросить курить! Самое главное – люди, которые не видели мой настоящий «оскал», даже не догадываются, что это не натуральные зубы.
2
Александра Игнатьева
44 года
Первый раз пишу отзыв на что-либо, но виниры TruSmile того стоят. Зубы всегда были самым главным комплексом в моей жизни, а на хорошего стоматолога и необходимые для улучшения улыбки манипулции, денег к сожалению не было (в борьбе ипотека/кредит на зубы победила ипотека). "Повелся" на рекламу и, как оказалось, не зря. Виниры крепятся легко и надежно, а зубы выглядят очень естественно. Рекомендую.
1
Дмитрий Борисов
41 год
"Потом пожалеешь!" говорили мне все...Я не то что не пожалела, я счастлива ,что решилась поверить рекламе и заказать TruSmile и теперь наслаждаюсь своей улыбкой)
3
Анастасия Клюшина
55 лет
Прошел ровно год, как я ношу виниры TruSmile. Сегодня с трудом представляю свою жизнь с кривыми зубами, никогда бы не простила себе, если бы тогда не решилась сделать заказ в интернет-магазине. Это не та роскошь, которую человек не может себе позволить.
1
Светлана Артемова
47 лет

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